Грозный, 9 апреля, 2022, 21:43 — ИА Регнум. 9 апреля санкт-петербургский «Зенит» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 одержал победу над грозненским «Ахматом» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Юри Алберто (39' Андрей Мостовой) и Александр Ерохин (90' Магомед Оздоев).

Логотип «Зенита»

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» продлило контракт с 32-летним атакующим полузащитником сборной России Александром Ерохиным до конца сезона 2023/24.

Статистика матча («Ахмат"/ «Зенит»)

Удары 9/6

Удары в створ ¾

Владение 43%/57%

Угловые ¾

Нарушения 18/18

Составы команд:

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Богосавац, Семенов, Быстров, Бериша (Карапузов, 63'), Швец (Себай, 74'), Уткин, Харин (Умаев, 87'), Тимофеев (Коновалов, 63'), Трошечкин.

«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Сантос, Круговой, Кузяев, Барриос (Адамов, 86'), Клаудиньо, Малком (Сутормин, 86'), Мостовой (Алип, 63'), Алберто (Ерохин, 86'), Дзюба (Оздоев, 73').

«Зенит», одержав пятнадцатую победу в сезоне и набрав 52 очка, укрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата. «Ахмат» с 32-мя очками остался на седьмом месте.