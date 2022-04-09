Бирмингем, Великобритания, , 21:39 — REGNUM 9 апреля лондонский «Тоттенхэм» в матче 32-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2021/22 одержал крупную победу над «Астон Виллой». Встреча, проходившая в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк», завершилась со счетом 0:4.

Сон Хын Мин Crofab

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Грэмом Скоттом. Ассистенты главного судьи — Гарри Леннард и Марк Шолес.

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Сон Хын Мин (3', 66' Харри Кейн, 71' Деян Кулушевски) и Деян Кулушевски (50' Харри Кейн).

Статистика матча («Астон Вилла"/ «Тоттенхэм»)

Удары 19/11

Удары в створ 8/5

Владение 51%/49%

Угловые 9/3

Нарушения 12/14

Составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Конса, Мингс, Динь (Янг, 80'), Луис, Макгинн, Коутиньо (Буэндиа 70'), Уоткинс, Рэмзи, Ингз (Бэйли, 70').

«Тоттенхэм»: Льорис, Ромеро, Дайер, Дэвис, Доэрти (Регилон, 21'), Хейбьерг, Эмерсон, Бентанкур, Сон (Моура, 78'), Кейн, Кулушевски (Бергвейн, 84').