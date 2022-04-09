Клермон-Ферран, Франция, 9 апреля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Сегодня, 9 апреля, в Клермон-Ферране на стадионе «Стад Габриэль Монпье» футбольный клуб «Клермон» в матче 31-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Psg.fr «Лион» — ПСЖ

Бригада арбитров: Эрик Ваттелье | Фредерик Акет | Джемель Зитуни.

Стартовые составы команд:

«Клермон»: Арутр Десма, Жан-Клод Биллонг, Ариаль Менди, Аким Зедадка, Алиду Сейду, Йоанн Маньен, Джейсон Бертомьер, Жоан Гастьен, Саиф-Эддин Кауи, Жодел Доссу, Мохамед Байо.

«Пари Сен-Жермен»: Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими, Преснел Кимпембе, Серхио Рамос, Нуну Мендеш, Данилу Перейра, Марко Верратти, Идрисса Гейе, Неймар, Лионель Месси, Килиан Мбаппе.