Барселона, Испания, , 21:06 — REGNUM Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, руководство каталонской «Барселоны» планирует продлить контракт с 30-летним универсальным полузащитником Серхи Роберто.

Текущее соглашение Роберто с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 30-летнего испанца в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне из-за травмы сухожилия Серхи Роберто принял участие в двенадцати матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Реал Сосьедада» и «Хетафе» и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала продление контракта с защитником сборной Уругвая Рональдом Араухо.