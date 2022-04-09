Израиль, 9 апреля, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Мужчина открыл огонь из стрелкового оружия по посетителям кафе в городе Рахат в Израиле, сообщает пресс-служба городской полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль и Палестина

«Полиция Израиля получила сообщение о стрельбе в кальянной в Рахате», — заявили в полиции.

В ведомстве добавили, что в результате стрельбы пострадали пятеро человек. Отмечалось, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Отметим, что Рахат является городом, где основную часть населения составляют арабы.

Других подробностей произошедшего пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представители палестинских радикальных группировок пообещали устраивать новые нападения в Израиле. Также боевики оправдывали теракт в Тель-Авиве, унесший жизни двух человек.