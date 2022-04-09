Кабул, 9 апреля, 2022, 21:03 — ИА Регнум. В Афганистане неизвестные подорвали опору ЛЭП. Об этом сообщили «8 Собх» местные источники в провинции Кундуз.

ЛЭП

По данным источников, инцидент произошел вечером 8 апреля в местности Каллайе-Гав, близ города Кундуз.

Кари Анас, представитель управления разведки провинции Кундуза, подтвердил факт взрыва. Он сказал, что опора ЛЭП, по которой электроэнергия из Таджикистана поступала в страну, была разрушена.

Отметим, что подрывы опор ЛЭП, которые имели место при прежнем правительстве, продолжаются и после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли страну под свой контроль.