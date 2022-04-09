Пекин, , 20:52 — REGNUM О планах ускорить наращивание ядерного оружия заявили в Китае. Вооружаться обещают не больше, чем нужно для обеспечения безопасности, сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение руководства страны.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Угрозу видят со стороны США, отчасти в попытках свергнуть правительство Китая. Наращивание оружия может помочь удержать Соединённые Штаты Америки от вовлечённости в конфликт из-за острова Тайвань, считают в КНР.

«Китай планирует поддерживать арсенал не больше, чем это необходимо для обеспечения китайских интересов в области безопасности», — пишет издание.

Первыми применять ядерное оружие КНР не собирается, но хочет быть достаточно готовым к тому, чтобы сдержать потенциальный удар со стороны США.

Как сообщало ИА REGNUM, ошеломляющее развитие стратегического ядерного арсенала Китая является растущей угрозой для США, заявил 5 апреля руководитель Стратегического командования (СТРАТКОМ) ВС США адмирал Чарльз Ричард.