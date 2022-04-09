Донецк, , 20:38 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Солдат ВСУ Mil.gov.ua

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Докучаевск: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля в Народной милиции ДНР сообщили, что силами ДНР с начала текущих суток были уничтожены почти 40 украинских националистов.