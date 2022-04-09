Москва, 9 апреля 2022, 20:33 — REGNUM Европейский союз может стать банальным военным блоком на вторых ролях у НАТО. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Представитель ЕС призывал к разрешению украинского вопроса на поле боя.
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Он напомнил, что ранее в Евросоюзе не поддерживали подобные заявления, придерживаясь политико-дипломатических методов решения конфликтов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе официального визита в Киев сообщил, что ситуация на Украине должна быть решена на поле боя, а не дипломатическим путём.