Грозный, 9 апреля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. 9 апреля в Грозном на стадионе «Ахмат Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет санкт-петербургский «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Логотип «Зенита»

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Гиорги Шелия, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавай, Андрей Семенов, Марат Быстров, Бернард Бериша, Антон Швец, Даниил Уткин, Евгений Харин, Артем Тимофеев, Александр Трошечкин.

«Зенит»: Михаил Кержаков, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Клаудиньо, Малком, Юри Алберто, Артем Дзюба.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Матюниным. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Мосякин и Антон Кобзев.

В последний раз «Зенит» и «Ахмат» играли между собой 11 сентября 2021 года в матче 7-го тура чемпионата России. Тот матч завершился уверенной победой «сине-бело-голубых» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «Зенит» отметились Вендел (9' Артем Дзюба), Александр Ерохин (33' Дуглас Сантос) и Малком (83' Артем Дзюба).