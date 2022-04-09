Донецк, , 20:25 — REGNUM Почти 40 украинских националистов были уничтожены с начала текущих суток силами Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 апреля сообщили в Народной милиции ДНР.

Ополчение ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, две огневые позиции 120 и 82-мм миномётов, один танк и одно грузовое транспортное средство», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в ДНР обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ).