Саутгемптон, Великобритания, , 20:25 — REGNUM 9 апреля лондонский «Челси» в матче 32-го тура одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» со счетом 6:0. Игра проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».

Забитыми мячами отметились Маркос Алонсо (8' Мейсон Маунт), Мейсон Маунт (16', 54'), Тимо Вернер (21', 49') и Кай Хаверц (31').

Статистика матча («Саутгемптон"/ «Челси»)

Удары 4/24

Удары в створ 1/14

Владение 29%/71%

Угловые 2/3

Нарушения 11/10

Составы команд:

«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Ливраменто (Смолбоун, 73'), Салису, Беднарек, Ромеу (Валери, 36'), Уорд-Прауз, Армстронг, Эльюнусси, Армстронг (Диалло, 46'), Адамс.

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва (Джеймс, 63'), Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт (Зиеш, 69'), Хаверц (Пулишич, 46'), Вернер.

«Челси», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 62 очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» с 36-ю очками остался на тринадцатом месте.