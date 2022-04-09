«Челси» забил «Саутгемптону» шесть безответных мячей
Саутгемптон, Великобритания, 9 апреля, 2022, 20:25 — ИА Регнум. 9 апреля лондонский «Челси» в матче 32-го тура одержал разгромную победу над «Саутгемптоном» со счетом 6:0. Игра проходила в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэрис».
Забитыми мячами отметились Маркос Алонсо (8' Мейсон Маунт), Мейсон Маунт (16', 54'), Тимо Вернер (21', 49') и Кай Хаверц (31').
Статистика матча («Саутгемптон"/ «Челси»)
Удары 4/24
Удары в створ 1/14
Владение 29%/71%
Угловые 2/3
Нарушения 11/10
Составы команд:
«Саутгемптон»: Форстер, Уокер-Питерс, Ливраменто (Смолбоун, 73'), Салису, Беднарек, Ромеу (Валери, 36'), Уорд-Прауз, Армстронг, Эльюнусси, Армстронг (Диалло, 46'), Адамс.
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Силва (Джеймс, 63'), Алонсо, Канте, Ковачич, Лофтус-Чик, Маунт (Зиеш, 69'), Хаверц (Пулишич, 46'), Вернер.
«Челси», одержав восемнадцатую победу в сезоне и набрав 62 очка, укрепился на третьей позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Саутгемптон» с 36-ю очками остался на тринадцатом месте.