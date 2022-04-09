Рубежное, ЛНР, 9 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Ёмкость с азотной кислотой в городе Рубежное Луганской народной республики подорвали украинские военные. Об этом заявил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

69.mchs.gov.ru Сгоревшая цистерна

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Предполагается, что время подрыва цистерны было выбрано с расчётом на то, что азотная кислота попадёт в освобождённое село Кудряшовка Северодонецкого района Луганской народной республики. Во взрыве украинские военные обвиняют народную милицию ЛНР.

«Украинские националистические формирования продолжают применять террористические методы в отношении мирных граждан Луганской народной республики и Украины, а также разрушают гражданскую инфраструктуру. Так, сегодня в очередной раз совершен подрыв цистерны с азотной кислотой на территории химического предприятия «Заря» в населенном пункте Рубежное, в результате чего произошел выброс отправляющих веществ в окружающую среду», — сказал Иван Филипоненко.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля подрыв цистерны с химическим веществом произошёл в цехе завода «Заря» в городе Рубежном в ЛНР.