В подрыве цистерны с азотной кислотой в ЛНР обвинили военных Украины
Рубежное, ЛНР, 9 апреля, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Ёмкость с азотной кислотой в городе Рубежное Луганской народной республики подорвали украинские военные. Об этом заявил представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
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Предполагается, что время подрыва цистерны было выбрано с расчётом на то, что азотная кислота попадёт в освобождённое село Кудряшовка Северодонецкого района Луганской народной республики. Во взрыве украинские военные обвиняют народную милицию ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля подрыв цистерны с химическим веществом произошёл в цехе завода «Заря» в городе Рубежном в ЛНР.