Москва, 9 апреля, 2022, 20:08 — ИА Регнум. * * *

И. Н. Гребенкин. Добровольческая армия в «Ледяном» походе. М.: «Вече», 2022

И. Н. Гребенкин. Добровольческая армия в «Ледяном» походе. М.: «Вече», 2022.

Пожалуй, кроме боев на Перекопе и в Крыму на заключительном этапе Гражданской войны, лишь 1-й Кубанский («Ледяной») поход Белой армии в равной степени подробно описывался как в советской литературе, так и на страницах книг и журналов русского зарубежья. О нем писали не только исследователи и мемуаристы, но и такие писатели, как Артем Веселый и Алексей Толстой, Иван Шмелев и Марина Цветаева.

В своей новой книге историк Игорь Гребенкин (Рязанский государственный университет) воссоздает не только «военную» составляющую начала второй русской смуты (поход белых от Ростова к Екатеринодару в феврале-мае 1918 г.), но и подробно анализирует историографию вопроса, рассматривает его в контексте предшествовавших и последовавших событий.

Ученый обращает внимание на то, что первоначально поход белых не вызвал опасений у большевиков. Их больше интересовал мир с Германией, борьба с Центральной радой, сопротивление атамана Александра Дутова в Оренбурге и атамана Григория Семенова в Забайкалье. Возможно, поэтому информация о походе в советской периодике изобиловала многочисленными ошибками. Так, утверждалось, что его возглавил великий князь Николай Николаевич — младший, а реальный лидер белых — генерал Лавр Корнилов, по одной версии, готовил восстание чеченцев, а по другой — сформировал калмыцко-башкирскую армию. Другой же лидер — генерал Михаил Алексеев якобы вообще поселился где-то в глухой деревне в Терской области.

Исследователь опровергает расхожий миф о классовой составляющей Добровольческой армии. Из семи десятков старших офицеров, участников «Ледяного» похода, лишь трое обладали недвижимым имуществом. «Социальный же состав офицерского корпуса в ходе мировой войны окончательно утратил сословный характер».

К сожалению, монография вызывает ряд возражений. При всем многообразии книг и статей, характеризующих Корнилова-стратега, Гребенкин выбрал, как представляется, одни из крайне неудачных. Нелицеприятные оценки белого полководца со стороны генералов Алексея Брусилова и Александра Верховского были обусловлены целым рядом субъективных факторов (личное неприятие, резкое отрицание его политики, наконец, неизбежная самоцензура, обусловленная тем, что их генеральские мемуары создавались и печатались уже в Советской России).

Также не совсем понятны рассуждения о маргинализации белых. Признавая наличие в рядах контрреволюционеров крайних элементов, нельзя не обратить внимание, что политика их противников, направленная на разрушение реальной российской государственности и создание утопического коммунистического общества, была фактически еще более маргинальной.

Хотя, конечно, «черные страницы» белого дела, о которых с горечью писал в изгнании Антон Деникин, зародились именно на донских и кубанских землях. Не из-за них ли белогвардейцы проиграли?