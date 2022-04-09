Казань, 9 апреля, 2022, 20:06 — ИА Регнум. 9 апреля в Казани на стадионе «Казань Арена» футбольный клуб «Рубин» в матче 24-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 0:1.

Fc-zenit.ru Стадион «Краснодар»

Единственный мяч на 85-й минуте встречи забил 19-летний российский нападающий Сергей Волков. Желтые карточки получили Александр Черников и Юрий Газинский. Единственную красную карточку на 90+3-й минуте встречи получил Александр Черников.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Чельцов и Андрей Болотенков.

Составы команд:

«Рубин»: Юрий Дюпин, Егор Тесленко, Монтассар Талби, Георгий Зотов, Илья Самошников, Александр Ломовицкий, Солтмурад Бакаев (Герман Онугха, 55'), Александр Зуев (Даниил Кузнецов, 71'), Леон Мусаев (Владислав Игнатьев, 83'), Константин Кучаев, Виталий Лисакович.

«Краснодар»: Станислав Агкацев, Александр Мартынович, Сергей Бородин, Олег Исаенко, Сергей Петров, Юрий Газинский, Алекс Мацукатов (Александр Черников, 39'), Вячеслав Якимов, Олакунле Олусегун (Никита Кривцов, 83'), Ираклий Манелов (Сергей Волков, 63'), Джонатан Окоронкво (Владимир Ильин, 46').

«Краснодар», одержав одиннадцатую победу в сезоне и набрав 39 очков, обошел «Локомотив» и «Сочи» и поднялся на четвертое место. «Рубин» с 25-ю очками остался на двенадцатой позиции.