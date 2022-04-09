Донецк, , 20:02 — REGNUM Населенные пункты Горловка и Зайцево (южное) в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило 9 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина), … населенный пункт Зайцево (южное)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что ВСУ обстреляли населенный пункт Луганское в ДНР.