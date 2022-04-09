Оттава, 9 апреля, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Общий размер помощи, оказанной Украине Канадой в 2022 году, достигнет 245 млн долларов. Принято решение о направлении на поддержку страны ещё 100 млн долларов, сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 апреля во время видеоконференции.

(сс) 2017 Canada Summer Games Джастин Трюдо

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На Украину также отправят одеяла, матрасы и другие вещи первой необходимости. Помощь будет оказана в рамках акции «Stand Up For Ukraine», которую проводят Европейская комиссия и правительство Канады. Пожертвования собирали через соцсети.

«Я могу объявить, что мы выделим еще $100 млн. Таким образом, наш общий вклад в оказание гуманитарной помощи [Украине] с начала года составит $245 млн», — сказал Джастин Трюдо.

Как сообщало ИА REGNUM, четвертую партию гуманитарной помощи в Донбасс отправили 9 апреля из Башкирии. Жителям Луганской и Донецкой Народных Республик из Башкирии будут отправлены продукты питания, товары первой необходимости и строительные материалы.