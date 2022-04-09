Екатеринбург, 9 апреля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. В Екатеринбурге собираются сдавать в аренду дом, в котором одно время жил советский писатель Аркадий Гайдар. Об этом пишут СМИ.

Фальшивомонетчик Дом Гайдара (Дом Пестовых), фасад, апрель 2013 года

По данным Накануне.Ru, это планируется сделать на 49 лет. Стоимость аренды составит 17 тыс. рублей в месяц. Это минимальный размер без учёта коммунальных платежей.

Как сообщало ИА REGNUM, здание является ветхим и давно не эксплуатировалось. Оно было построено в конце XIX века. А Гайдар проживал там в 1927 году.