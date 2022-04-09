Ростов-на-Дону, , 19:45 — REGNUM Строительством школы на 1275 мест на территории жилого района Левенцовский в Ростове-на-Дону займётся компания из Ингушетии. Стоимость объекта составляет около 1,4 млрд рублей.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

Компания «Элитспецстрой» из посёлка Сунжа (Ингушетия) стала победителем торгов. Ростовская школа станет самым крупным объектом в практике организации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону на улице Зорге с июля 2021 года строится самая крупная школа на юге России. Получать знания здесь смогут 1 650 ребят. Завершить строительство учебного заведения планируется до конца октября 2023 года. Стоимость работ составляет 1,6 млрд рублей.

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