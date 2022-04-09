Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Строительством школы на 1275 мест на территории жилого района Левенцовский в Ростове-на-Дону займётся компания из Ингушетии. Стоимость объекта составляет около 1,4 млрд рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

Компания «Элитспецстрой» из посёлка Сунжа (Ингушетия) стала победителем торгов. Ростовская школа станет самым крупным объектом в практике организации.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону на улице Зорге с июля 2021 года строится самая крупная школа на юге России. Получать знания здесь смогут 1 650 ребят. Завершить строительство учебного заведения планируется до конца октября 2023 года. Стоимость работ составляет 1,6 млрд рублей.