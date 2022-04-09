Москва, 9 апреля, 2022, 19:41 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства при применении к осужденным условно-досрочного освобождения (УДО) после замены неотбытой части указанного вида наказания более мягким видом наказания, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается исчислять срок наказания, после фактического отбытия которого может быть применено условно-досрочное освобождение к осужденному, которому неотбытая часть наказания ранее заменена более мягким видом наказания, с момента начала срока отбывания наказания, назначенного по приговору суда.

Принятие норм будет способствовать улучшению положения осужденных, стимулированию их к правопослушному поведению и успешной адаптации в обществе после освобождения от отбывания наказания.

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