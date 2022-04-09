Малатья, , 19:41 — REGNUM В 35 километрах от города Малатья на юго-востоке Турции зафиксированы подземные толчки. Их магнитуда оценивается в 5,2, сообщил турецкий сейсмологический центр Кандилли.

Землетрясение Martin Luff

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Население города 441 тыс. человек. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Землетрясение произошло на юго-востоке Турции. О расстоянии от его эпицентра до населённого пункта сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля подземные землетрясения магнитудой 5,3 были зафиксированы у берегов Тайваня.