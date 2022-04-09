Дамаск, 9 апреля, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в провинции Хама на северо-западе республики, сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Сообщается, что нападение с воздуха произошло в районе Масьяф в этой сирийской провинции. Отмечается, что силы ПВО уже поражают вражеские цели в воздухе над Хамой.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля на севере Сирии в провинции Рас-аль-Айн две конкурирующие группировки боевиков устроили конфликт друг с другом. Отмечалось, что в ходе столкновений между вооруженными боевиками активно использовалось стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Уточнялось, что бои привели к гибели мирных жителей.