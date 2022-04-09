Азовский район, Ростовская область, 9 апреля, 2022, 19:33 — ИА Регнум. В Азовском районе Ростовской области водитель сбил шестилетнего мальчика, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария случилась примерно в 16:30 мск на 12-м километре автодороги Маргаритово — Южкин — Александровка. Водитель ВАЗ-2114, предположительно, сбил пешехода, который перебегал проезжую часть в неположенном месте. Ребёнок с травмами доставлен в больницу.

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства случившегося.