Москва, 9 апреля, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регулирующий решение проблем с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на протяжении длительного периода времени, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом определены условия и порядок приостановления направления физическим и юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, на почтовые адреса, содержащиеся в реестре акционеров, сообщений о проведении заседаний общих собраний акционеров или заочных голосований, бюллетеней для голосования и иной информации, а также приостановление выплаты дивидендов по размещенным акциям.

Так, действия положений законопроекта о приостановлении направления сообщений и выплаты акционерам дивидендов распространяются на публичные акционерные общества и непубличные акционерные общества с числом акционеров 50 и более.

Законопроектом предлагается также предусмотреть постепенный отказ от такого способа выплаты дивидендов, как почтовый перевод денежных средств в пользу выплаты дивидендов в безналичном порядке путем зачисления денежных средств на банковский счет акционеров — физических лиц, зарегистрированных в реестре акционеров.

При этом при отсутствии в реестре акционеров сведений о реквизитах банковского счета, а также в случае отдельного волеизъявления акционера законопроектом предусматривается сохранение обязанности выплачивать дивиденды почтовым переводом.

По различным данным, около 6 млн граждан России в настоящее время можно отнести к категории «потерянные акционеры», отмечают в правительстве.

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