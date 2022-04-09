Вашингтон, 9 апреля, 2022, 19:28 — ИА Регнум. Россия продолжит сотрудничать с США по космическим программам, несмотря на обострение в отношениях между странами, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе конференции Международного шиллеровского института.

В космосе

«Даже в таких сложных обстоятельствах мы продолжаем сотрудничество по космосу между Соединенными Штатами и Россией», — заявил он.

Антонов также выразил надежду, что это сотрудничество поможет наладить отношения между Вашингтоном и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта помощник главы NASA Кэти Лидерс заявила, что Россия и Соединенные Штаты продолжат проведение совместного изоляционного эксперимента, моделирующего полет экспедиции на Луну. По ее словам, агентство уже проводит очередное исследование и готовится провести еще один этап экспериментов.