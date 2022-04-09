Донецк, 9 апреля 2022, 19:28 — REGNUM Населенный пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли украинские силовики. Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Александровка: выпущено пять снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.
О жертвах и пострадавших не сообщается.
Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР.