Ростов-на-Дону, 9 апреля, 2022, 19:26 — ИА Регнум. В весенний День древонасаждений в Ростове-на-Дону высадили более 7 тыс. деревьев и кустарников. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Саженцы

У стадиона «Ростов Арена» высажено почти 40 крымских сосен, привезённых из ставропольского питомника, более 200 лип, 60 ясеней.

«Только за один день в городе станет больше на 3 тыс. 700 деревьев и 4 тыс. кустарников. К зеленой акции подключились тысячи ростовчан. Посадки ведутся по всему городу. Определили около 20 знаковых мест. <…> За всеми деревьями обязательно будут ухаживать. В случае, если какие-то из них не приживутся, вместо них подрядчик высадит новые», — написал глава администрации Ростова-на-Дону в своём телеграм-канале.

Весной в Ростове-на-Дону запланирована высадка более 11 тыс. саженцев деревьев.