Москва, 9 апреля, 2022, 19:25 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на повышение трудовой мобильности граждан, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается расширить круг получателей государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости.

Так, решение о предоставлении государственной услуги указанным категориям гражданам принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина. Это позволит избежать злоупотреблений со стороны граждан, которые в качестве ищущих работу могут зарегистрироваться в любом центре занятости населения, отмечают авторы.

Законопроектом также предполагается модернизировать механизм реализации региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов.

В частности, закрепляется положение о том, что порядок и условия софинансирования работодателем привлечения работников в рамках региональных программ могут быть включены в соглашение об участии в региональной программе, заключаемое с работодателем.

Исключается необходимость согласования проектов региональных программ на федеральном уровне и определение согласования численности работников, которых предполагается привлекать в рамках региональной программы. Полномочия по утверждению порядка такого согласования проектом федерального закона возлагаются на Минтруд России по согласованию с Минфином России.

Правительство РФ получает полномочия единый перечень должностей, профессий, специальностей, на которые работники не могут привлекаться в рамках региональных программ.