Дейр-эз-Зор, Сирия, , 19:21 — REGNUM Не менее 60 цистерн с нефтью были перевезены военнослужащими США из Сирии в Ирак. Топливо вывозили в сопровождении бронемашин, сообщило агентство SANA.

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Нефть доставляли с территории, контролируемой курдскими бойцами. Она была добыта в охраняемых сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Хасеке и вывезена в Ирак через контрольно-пропускной пункт «Эль-Валид». Транспортировка осуществлялась под усиленной охраной.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолеты ВВС США высадили десант в окрестностях города Дибан на востоке провинции Дейр-эз-Зор 29 марта. Перед началом операции город был блокирован с нескольких направлений.