Элиста, , 19:18 — REGNUM Запущенная в России программа поддержки авиаперевозчиков и аэропортов существенно поможет временно закрытым воздушным гаваням юга России. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Убежден, что это существенно поможет нашему аэропорту преодолеть все экономические трудности и поддержит наших земляков — сотрудников аэропорта. <…> Никакие временные сложности не помешают нам реализовать планы по развитию авиамаршрутов. Мы будем увеличивать пассажиропоток и географию полётов», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирам, которые в связи с закрытием аэропортов не смогли посетить зарубежные страны и совершить перевозки внутри России, возвращают деньги за билеты. Воздушные гавани, которые вынужденно закрыты с 24 февраля, также получат субсидии со стороны правительства России.