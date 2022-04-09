Элиста, 9 апреля, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Запущенная в России программа поддержки авиаперевозчиков и аэропортов существенно поможет временно закрытым воздушным гаваням юга России. Об этом сообщил глава Калмыкии Бату Хасиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

«Убежден, что это существенно поможет нашему аэропорту преодолеть все экономические трудности и поддержит наших земляков — сотрудников аэропорта. <…> Никакие временные сложности не помешают нам реализовать планы по развитию авиамаршрутов. Мы будем увеличивать пассажиропоток и географию полётов», — отметил он.

ИА REGNUM напоминает, что пассажирам, которые в связи с закрытием аэропортов не смогли посетить зарубежные страны и совершить перевозки внутри России, возвращают деньги за билеты. Воздушные гавани, которые вынужденно закрыты с 24 февраля, также получат субсидии со стороны правительства России.