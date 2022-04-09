Донецк, , 19:14 — REGNUM Населенный пункт Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe Images

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению… населенный пункт Озеряновка: выпущено 12 снарядов калибром 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 апреля представительство ДНР в СЦКК сообщило, что населенный пункт Пантелеймоновка в ДНР обстреляли представители ВСУ.