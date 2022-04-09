* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 19:11 — REGNUM Киевский режим предпринял новую попытку эвакуировать главарей националистического полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). На этот раз за ними прислали корабль в порт Мариуполя, заявил на брифинге представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Морской торговый порт в Мариуполе Mtu.gov.ua

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За руководством «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прислали сухогруз «АПАЧИ», судно пыталось зайти в порт Мариуполя в тёмное время суток вечером 8 апреля.

«На требования российских пограничных кораблей выйти по международному каналу на связь, украинский сухогруз не отвечал, продолжая движение в направлении порта Мариуполь. Предупредительная артиллерийская стрельба не привела к изменению курса и замедлению скорости движения сухогруза. Во время движения к порту судно вело радиообмен, передавая сообщения «Я «Маньяк», иду к тебе», — рассказал Игорь Конашенков.

По сухогрузу открыли огонь, он загорелся и лёг в дрейф. После этого экипаж вышел на связь с пограничными кораблями с просьбой прекратить огонь и подтвердил готовность выполнять все требования российских моряков. Никто не пострадал, судно конвоируют в порт Ейск вместе с людьми на борту.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля под Мариуполем были сбиты два украинских военных вертолета Ми-8, которые должны были эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).