Москва, , 19:08 — REGNUM Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три украинских беспилотника. Об этом 9 апреля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

ПВО в действии Mil.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты в воздухе три украинских беспилотных летательных аппарата: два — в районах населенных пунктов Мариуполь и Калининское, еще один… в районе населенного пункта Сахновщина Харьковской области», — отметил он.

По его словам, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 2037 танков и других боевых бронированных машин, 1941 единица специальной военной автомобильной техники, 886 орудий полевой артиллерии и минометов, 428 беспилотных летательных аппаратов, 127 самолетов, 98 вертолетов, а также 229 установок реактивных систем залпового огня.