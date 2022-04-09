История вопроса

Несмотря на объявленное осуждение нацизма как идеологии, в Западной Европе большинство бывших функционеров нацистской партии после завершения Второй мировой войны сохранили свои позиции в госаппарате и армии. В частности, бывшие гестаповцы принимались на службу в Федеральную службу защиты конституции ФРГ. Однако наиболее активный процесс реабилитации преступников, признанных таковыми на Нюрнбергском процессе, начался с развалом СССР в странах Прибалтики, которые были приняты в ЕС.







В Латвии, к примеру, на государственном уровне отмечался так называемый день памяти латышских легионеров — бойцов СС. Последним устанавливаются памятники, в их честь называются улицы. Антифашисты, выступающие против прославления нацистов, задерживаются. Подобные процессы происходят и в соседних Эстонии и Литве, где местных эсэсовцев называют борцами за свободу. Это привело к тому, что в 2004 году была принята резолюция Комиссии ООН по правам человека с выражением глубокой озабоченности по поводу прославления бывших членов организации „Ваффен СС“, в частности, открытия памятников и мемориалов, а также проведения публичных демонстраций бывших членов СС.