Варшава, 9 апреля, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Гимн украинских бандеровцев из УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) показали в эфире польского телеканала TVN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Трансляция гимна украинских нацистов сопровождалась субтитрами, которые предлагали зрителям подпевать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерениях польских властей конфисковать имущество российских граждан на территории страны. Он предложил изъятые средства направить на помощь киевскому режиму. Кроме того, Моравецкий призвал ускорить решения по финансированию армии республики.