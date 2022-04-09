Краснодар, 9 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Гандбольные клубы «Ростов-Дон» и столичный ЦСКА вышли в финал Кубка России и сразятся за главный трофей турнира, передаёт ИА REGNUM 9 апреля.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

Полуфинальные игры состоялись во дворце спорта «Олимп» в Краснодаре. ЦСКА выиграл у звенигородской «Звезды» со счётом 35:23, «Ростов-Дон» победил «Кубань» со счётом 31:28.

10 апреля «Кубань» и «Звезда» сыграют за третье место, «Ростов-Дон» и ЦСКА встретятся в финале Кубка России.