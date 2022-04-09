Москва, 9 апреля, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Законопроект, упрощающий ввоз в Россию незарегистрированных лекарств, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Предлагается изложить пункт 3 примечания к статье 23 8 1 Уголовного кодекса РФ в новой редакции, согласно которой действие статьи не распространяется на случаи сбыта или ввоза на территорию Российской Федерации в целях сбыта незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств или медицинских изделий, если они в России не производятся.

Также действие норм предлагается не распространять на случаи, если сбыт или ввоз таких лекарственных средств и медицинских изделий допускаются в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья соответственно.

Поправки также вносятся в КоАП.