Москва, , 18:57 — REGNUM Соглашение между правительством России и правительством Венесуэлы о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Россия — Венесуэла Mil.ru

Соглашение, подписанное в Каракасе 30 марта 2021 г., призвано создать организационно-правовые основы для взаимовыгодного сотрудничества между сторонами и профильными организациями обоих государств в области исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Соглашение подготовлено в связи с тенденцией к расширению сотрудничества сторон в области космической деятельности посредством запланированных к реализации совместных проектов, относящихся, в частности, к установке на территории Боливарианской Республики Венесуэла станций ГЛОНАСС в рамках федерального проекта «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС» государственной программы Российской Федерации «Космическая деятельность России», осуществления пусковых услуг и совместного создания космической техники.

Для успешного развития сотрудничества по указанным направлениям необходимо создание надлежащей организационно-правовой основы.

Вступление соглашения в силу позволит обеспечить взаимовыгодное решение соответствующих вопросов, отмечают в правительстве.

Соглашением предусмотрены все необходимые в практическом отношении принципы и нормы, требуемые для развития российско-венесуэльского сотрудничества в области исследования и использования космического пространства и практического применения космических систем и технологий в мирных целях. Они касаются, в том числе, охраны прав интеллектуальной собственности, вопросов регулирования защиты и обмена информацией, сертификации конечного использования вывозимых (экспортируемых) охраняемых изделий и технологий и порядка должного обращения с ними на территории импортера (включая меры по обеспечению сохранности и безопасности таких объектов сотрудничества), взаимного отказа от предъявления требований об ответственности и о возмещении ущерба при осуществлении совместной деятельности.

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