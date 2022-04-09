9 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили скандальное выступление украинского президента и двух неонацистов перед парламентом Греции.

Артур Савин, , 19:25 — REGNUM Протестный демарш, который устроили греческие оппозиционные депутаты во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции, где также брали слово два неонациста из украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвал бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Когда у этого наркомана уже тур-то закончится? Везде уже побывал, чуть на Оскар не залетел. Вот бы он на фронте у себя так скакал», — пишет Aleksei A.

Многие пользователи пришли в ужас от того, что теперь неонацисты могут свободно выступать в стенах парламента европейского государства.

«Они до того обнаглели, что показывают в прямом эфире, что Зеленский с нацистами из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заодно. Всем уже плевать, нацисты в Европе вышли на передний план», — заметила Дина Е.

Некоторые комментаторы отмечают, что теперь должно быть всем ясно, что Зеленский и неонацисты — это одно целое.

«А говорили, что Зеленский не нацист, а тут выступает с двумя нацистами, и никакие еврейские корни ему не мешают это делать. Как же так?» — задаётся вопросом Дмитрий Ф.

«Попрошайка теперь с командой поддержки по Европе колесит. Давайте, говорит, присылайте ваши танки, чтобы нацизм на Украине чувствовал себя более уверенно», — отметил Сергей П.

Солдат неудачи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей уверена, что не надо никаких дополнительных доказательств причастности украинских неонацистов к неонацизму, греческие депутаты всё и так прекрасно знают.

«Интересный факт: «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан неонацистским бандформированием многими странами мира, в том числе Америкой. Они когда отправляют Украине оружие, притворяются, что этих нациков там нет? Интересно ещё вот что: если бы члены «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выступали в Греции на фоне нацисткой свастики, то возмущенные депутаты так бы и ограничились своим недовольством?» — интересуется Гульнара А.

Ряд пользователей указывает на то, что Грецию можно вычёркивать из списка стран, выступающих против фашизма и нацизма.

«Всё. На Греции можно ставить крест. Это стремительно фашизирующаяся страна. В ней на свободной основе существуют нацистские партии и организации. Никто там с нацизмом не борется. Выступление украинских нациков в парламенте — лишнее тому доказательство. Нацизм снова захватывает Европу. В очередной уже, блин, раз», — написал Михаил Т.

Нашлись и те, кто убеждены, что все эти европейские лидеры, включая Зеленского, пока что заигрывают с нацизмом, но вскоре «белокурая бестия» осмелится занять их место.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

«Это они сейчас заодно — Зеленский и нацисты. А потом, когда Зеля проиграет и Украина будет поделена на нацифицированную и денацифицированную, вот тогда эти адские псы вцепятся ему в горло. И еврейские корни ему припомнят, в том числе. Зеленский очень боится нациков, но у него нет другого выбора, он играет по сценарию, написанному в Вашингтоне», — подметил Павел Д.

Напомним, 7 апреля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому греческие оппозиционные депутаты утроили протестный демарш во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед парламентом Греции, где также брали слово два неонациста из украинского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).