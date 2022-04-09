Вашингтон, , 18:49 — REGNUM Россия не намерена мириться с расправами украинских боевиков над мирными жителями и российскими военнопленными, заявил российский посол в США Анатолий Антонов в ходе конференции Международного шиллеровского института.

Анатолий Антонов Минобороны России

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«Мы никогда не будем мириться с убийствами мирных граждан, равно как и с убийствами и пытками российских пленных военнослужащих», — заявил он.

Антонов добавил, что Соединенным Штатам и их сообщникам следует принудить киевский режим соблюдать международное гуманитарное право. Также дипломат призвал прекратить распространение фейков о российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, в том числе недостоверные сведения об украинской провокации в городе Буча.

«Постановочные сцены, искажающие правду, неприемлемы», — подчеркнул Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов призвал Соединенные Штаты и их союзников прекратить поставки вооружений Киеву. По его словам, западные страны лишь подливают масла в огонь и усугубляют конфликт, накачивая киевские власти вооружениями.

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