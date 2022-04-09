Вашингтон, , 18:41 — REGNUM Необходимо возобновить плодотворное сотрудничество между США и Россией, в том числе по вопросам кибербезопасности. Об этом заявил на онлайн-конференции Института Шиллера посол РФ в США Анатолий Антонов.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он констатировал, что пока диалог между странами заморожен, но его необходимо снова начать. Посол выразил надежду, что российские и американские эксперты «сядут за стол и перезапустят плодотворное сотрудничество».

"Мы обречены сотрудничать с США по всем стратегическим вопросам — борьбе с коронавирусом, изменению климата. У нас много общего касательно деятельности в Арктике. Кибербезопасность является новым вызовом для безопасности США и России. Мы начали продуктивный диалог по этому вопросу. Наша страна выступает за немедленные действия на международной арене. Принцип равной и неделимой безопасности должен быть восстановлен. Это означает, что ни одна страна не может укреплять свою безопасность за счет безопасности партнеров. При наличии политической воли этого можно легко достичь путем создания серьезных, долгосрочных и юридически обязывающих гарантий», — сказал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил о том, что западные страны подливают масло в огонь, накачивая Украину оружием.