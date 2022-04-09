Иерусалим, , 18:30 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин отреагировал на слухи о том, что он якобы эмигрировал в Израиль. Соответствующий комментарий он опубликовал 9 апреля в Telegram-канале.

Алексей Кудрин Afedin

«Пошли слухи, что я не в Москве, — написал он. — Все так, на выходные в Тель-Авиве. Давно планировал».

При этом Кудрин добавил, что уже 12 апреля будет «выступать в Совфеде, представлять отчет Счетной палаты».

Напомним, ранее российская телеведущая Ксения Собчак сообщила в Telegram-аккаунте, что слухи о получении ею израильского гражданства не соответствуют действительности.