Москва, , 18:22 — REGNUM На ВДНХ в День космонавтики 12 апреля пройдут экскурсии, интерактивные выставки и концерты. Об этом 9 апреля сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

ВДНХ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Праздничная программа начнется со Всероссийского космического диктанта, который пройдет в центре «Космонавтика и авиация» в 10:00. Посетить большинство мероприятий можно бесплатно. Однако для участия требуется предварительная регистрация.

«ВДНХ — одна из главных московских площадок празднования Дня космонавтики. В этом году гостей выставки ждет много интерактива. Например, благодаря технологиям виртуальной и дополненной реальности можно будет побывать на орбите и отправиться на лунную станцию. А для желающих проверить свои знания проведут Всероссийский космический диктант», — сказала Сергунина.

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