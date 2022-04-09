9 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 19:24 — REGNUM Статья военного обозревателя из Китая Ван Цяна, согласно которой Украина превратилась в американскую «разменную монету» в глобальной геополитической игре, потому что Соединённые Штаты используют стратегию опосредованной войны, избегая прямого контакта с противником и используя при этом чужие руки, вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Железный купол Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это уже не разменная монета, а бумажка после туалета, которую некультурные люди кидают на пол, чтобы показать своё пренебрежение к уборщику», — подметила Мария Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что китайский военный обозреватель зрит в корень и очень убедительно доказывает свою точку зрения.

«Ни убавить, ни прибавить. Всё чётко объяснили», — пишет Максим П.

Некоторые комментаторы отмечают, что российский народ понял, что Украина превратилась в инструмент США, ещё в 2014 году.

Виктория Нуланд с послом США на Украине Джеффри Пайеттом и президентом Украины Пётром Порошенко, 4 июня 2014 года

«Так оно и есть, Штаты будут бороться с Россией, не щадя народа Украины. Будут до последнего украинца воевать и подливать масла в огонь. Что такое война на своих границах Америка, не знает, так как никогда не воевала на своей территории», — считает Наталья Х.

«Америка через посредника воюет с Россией. Сами, гады, не хотят у себя пачкаться. Мы в курсе, где самый главный враг человечества», — отмечает Серёга Ш.

Часть людей полагает, что помимо Украины, чтобы загребать жар чужими руками, Америка планировала осуществить государственные перевороты также в Белоруссии и Казахстане.

«И это правда! Ещё и Казахстан хотели припахать к этому делу! И на Беларусь зарились! В этих странах кресла-то ещё не сдали. А так пришлось бы России тушить пожары русофобии вдоль всей границы», — написала Лейла В.

Ряд пользователей указывает на то, что китайский журналист не сказал ничего сверхъестественного, просто об этих простых истинах на коллективном Западе принято умалчивать.

«Все страны давно это знают, да не все признаются. Ну, кроме Украины, конечно, которая свято до сих пор верит в своих заокеанских корешей, в искренность их намерений», — поделился своим мнением Александр И.

«С первых дней спецоперации я говорила о том, что это битва двух держав — России и США. Зеленский продал свой народ Байдену, они отныне стали пушечным мясом, отходным материалом для достижения желаемых Вашингтоном целей», — указывает Лейсан Р.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто отмечают, что специальная военная операция России на Украине выявила тот факт, что НАТО намного ближе, чем мы думали.

«А какие иностранцы воюют в рядах «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Мариуполя? Не натовские ли спецы? Против России развернули войну, против нашей воли. Российской Федерации необходимо отвечать на этот вызов. Нацизм на Украине должен быть задушен, а США должны потерять свои позиции в мире», — призывает Алесей П.

Напомним, 8 апреля китайская газета «Хуаньцю шибао» опубликовала материал за авторством военного обозревателя Ван Цяна, согласно которому Украина превратилась в американскую «разменную монету» в глобальной геополитической игре. Журналист подметил, что Соединённые Штаты используют стратегию опосредованной войны, избегая прямого контакта с противником и используя при этом чужие руки.