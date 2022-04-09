Вашингтон, , 18:15 — REGNUM Возможность президента США Джо Байдена участвовать в военных действиях подвергли сомнению из-за того, что ему скоро исполнится 80 лет. В обоснованности заявления главы государства усомнился в эфире Fox News американский телеведущий Такер Карлсон.

Джо Байден Whitehouse.gov

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Ранее Джо Байден сказал, что пойдёт вместе с американцами, если США придётся посылать войска на Украину.

«Нет, господин президент, не пойдете, потому что осенью вам будет восемьдесят», — уверен Такер Карлсон.

Журналист счёл заявление президента США выгодным для него раскачиванием ситуации. На практике такие заявления Джо Байдена могут обернутся катастрофой для американцев, опасается журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден пошутил о возможности непосредственного участия американских военных в украинском конфликте, заявив во время публичной встречи с представителями профсоюза Amazon, что если им придется идти на войну, то он пойдет с ними.