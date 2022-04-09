Москва, 9 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что московский клуб в ближайшее время продлит контракт с 36-летним экс-голкипером сборной России Игорем Акинфеевым.

Дарья Антонова ИА REGNUM КИгорь Акинфеев

«У нас есть словесная договоренность с ним. Сейчас есть много нюансов, ситуация нестабильная. Когда все станет спокойнее, многие контракты будут продлены», — цитирует Романа Бабаева издание «РБ Спорт».

Действующий контракт Акинфеева с «красно-синими» рассчитан до 30 июня 2022 года. После завершения сезона футболист может покинуть ЦСКА на правах свободного агента.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев принял участие в 24-х турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых пропустил 24 мяча. Одиннадцать матчей голкипер отстоял на ноль.