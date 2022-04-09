Лондон, 9 апреля, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Экоактивисты из группировки Extinction Rebellion заблокировали движение транспорта по улицам британского Лондона Оксфорд-стрит и Риджент-стрит в ходе протестной акции, сообщает пресс-служба городской полиции.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

«Ряд протестующих на Оксфорд-стрит и Риджент-стрит уселись на проезжую часть, заблокировав движение в обе стороны», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что акция протеста началась утром 9 апреля в Гайд-парке Лондона. Демонстранты призывают правительство Великобритании отказаться от вложений в разработку ископаемого топлива. При этом протестные акции в Соединенном Королевстве проходят не первый день. Только за прошедшую неделю полиция задержала более 400 протестовавших.